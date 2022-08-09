Сибиряки запаниковали из-за того, что свинья-убийца и ее хозяин бродят по улицам

Жительница поселка в Иркутской области обратилась к Газете.Ru с просьбой о помощи и рассказали о бездействии местных властей и полиции в отношении хозяина животных. Дело в том, что недавно в поселке Тельма произошла трагедия — свинья напала на мужчину, и он погиб.

Но свиньи снова без присмотра гуляют по поселку, как и их владелец, сообщила жительница.

«Хозяина свиней-убийц не наказали, свиней оставили дома, ни подписки не взяли, ни штраф не выписали, а свиньи вновь вышли на улицу, все 30 штук ходят. А полиция бездействует от слова совсем», — сказала женщина.

В администрации Тельминского образования рассказали, что все делается в рамках закона. В отношении хозяина свиней уже принято четыре административных протокола, еще несколько будут рассмотрены административной комиссией.

«Сегодня он выпустил опять свиней, мы вызвали наряд полиции. Приехал наряд полиции, свиньи были загнаны домой, гражданин скрылся. Его до сих пор нет, найти его не могут», — сообщили в администрации.

Хозяину животного определили мера пресечения — подписка о невыезде.

Что произошло

Инцидент произошел в поселке Тельма Усольского района.

Утром в поселке на самовыгуле находилась стая свиней. Через некоторое время животные проникли на территорию одного из домов, и хозяин участка попытался прогнать их.

Во время попытки вывести скот на улицу мужчину укусила за ногу одна из свиней. Пострадавшего госпитализировали, однако потерял много крови и скончался.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что откормленная свинья съела своего хозяина.

Родные мужчины пришли к нему домой и увидели его лежащим на полу в луже крови. Они также заметили, что одну из рук мужчины жевала свинья.

Родственники подумали, что он жив, и попытались оттащить свинью, но безуспешно — животное продолжало поедать руку и плечо своего хозяина.