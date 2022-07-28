Хозяину свиньи-убийцы определена мера пресечения

У него на его иждивении есть малолетний ребенок. Ранее следователи просили избрать меру пресечения для 35-летнего мужчины в виде домашнего ареста.
Преступление было отнесено к категории небольшой тяжести, указывает Газета.Ru.
Что произошло
Инцидент произошел в поселке Тельма Усольского района.
Утром в поселке на самовыгуле находилась стая свиней. Через некоторое время животные проникли на территорию одного из домов, и хозяин участка попытался прогнать их.
Во время попытки вывести свиней на улицу мужчину укусила за ногу одна из свиней. Пострадавшего госпитализировали, однако потерял много крови и скончался.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что откормленная свинья съела своего хозяина.
Родные мужчины пришли к нему домой и увидели его лежащим на полу в луже крови. Они также заметили, что одну из рук мужчины жевала свинья.
Родственники подумали, что он жив, и попытались оттащить свинью, но безуспешно — животное продолжало поедать руку и плечо своего хозяина.