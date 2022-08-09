10 августа
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Происшествия

Сибиряк жестоко избил своего знакомого, а затем зарубил его топором

В Новосибирске завершилось расследование в отношении 40-летнего мужчины, который в алкогольном опьянении жестоко убил своего 44-летнего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Топор.
Топор.
CC0

По версии следствия, 6 августа обвиняемый выпивал со своим знакомым в квартире, но между ними произошла ссора. Мужчина стал бить кулаками знакомого по голове. После этого он нашел в жилище топор и нанес 44-летнему мужчине травмы, от которых тот скончался на месте.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Ему грозит срок по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет колонии. Сейчас его заключили под стражу.

Ранее в Нижнем Тагиле в подвале нашли прибитый гвоздями к полу труп неизвестного мужчины.

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