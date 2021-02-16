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16 февраля
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Происшествия

Сибиряк заживо закопал в огороде своего отца

54-летнего жителя Омской области подозревают в убийстве отца. Труп 80-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в огороде, пишет ГТРК «Новосибирск».

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0

Как сообщает издание со ссылкой на СК, 13 февраля 2021 года пенсионер попросил у сына спиртное, но получил отказ. Мужчины поругались, и сын несколько раз ударил отца молотком по голове. После этого он решил, что отец скончался, завернул его в одеяло и закопал в огороде.

Родственникам мужчина сообщил, что отец умер, и он его похоронил. Однако они решили обратиться в полицию.

На месте происшествия следователи обнаружили молоток и деревянную палку со следами крови, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти пожилого мужчины стало переохлаждение. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

В конце декабря 2020 года жестокое убийство произошло в Усть-Калманском районе Алтайского края: 39-летний сын зарезал своего 54-летнего отца, когда тот прилег отдохнуть.

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