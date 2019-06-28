Сибиряка оштрафовали за пост о Путине

Жителя Кемеровской области Илью Путевского наказали за неуважение к власти из-за поста о президенте РФ Владимире Путине, пишет Тайга.инфо со ссылкой на Telegram-канал главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. Путевский свою вину не признает и уже обжаловал приговор.