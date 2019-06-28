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28 июня
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Происшествия

Сибиряка оштрафовали за пост о Путине

Жителя Кемеровской области Илью Путевского наказали за неуважение к власти из-за поста о президенте РФ Владимире Путине, пишет Тайга.инфо со ссылкой на Telegram-канал главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. Путевский свою вину не признает и уже обжаловал приговор.

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

В решении суда сказано, что кузбассовец разместил на своей странице Вконтакте видео с выражением в «неприличной форме». Причем видео он «зарепостил» с другой страницы.

Фраза, которая была в посте, оскорбила человеческое достоинство и общественную нравственность и продемонстрировала «явное неуважение к обществу, президенту РФ».

Издание отмечает, что Илья Путевский — инвалид третьей группы. Он получил штраф в 30 тыс. рублей.

В марте Владимир Путин подписал закон о противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества.

Наказание за неуважительные публикации предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение предполагает штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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