Сибиряка, устроившего кровавую расправу над подростками, нашли мертвым возле свалки

В Омской области нашли в лесу, недалеко от местной свалки, тело мужчины, которого разыскивали за убийство подростка, сообщает Om1.ru .

Инцидент с нападением на подростков произошел в Таре 22 июня. Конфликт между мужчиной и двумя юношами закончился тем, что взрослый схватился за нож.

В итоге расправы 17-летний парень скончался на месте, а его 16-летний товарищ находится в реанимации, где за его жизнь борются врачи.

Сам злоумышленник с места преступления сбежал, его объявили в розыск. 24 июня обнаружили труп мужчины.

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что тело нашли недалеко от городской свалки — на поляне возле леса. Рядом лежали незарегистрированое охотничье ружье и гильза.

Примечательно, что мужчину несколько раз судили за кражи, грабежи и разбой. Накануне убийства подростка он отметил свой 27-й день рождения.

Ранее в Забайкалье пятеро подростков попали в реанимацию после нападения мужчины с ножом, один из компании умер.