Пятеро подростков попали в реанимацию после массовой драки, один умер

В Забайкалье прооперировали пятерых пострадавших в драке подростков, они находятся в реанимации, сообщает « Чита.Ру ».

Инцидент произошел в ночь на 8 июня в поселке Первомайском: на компанию подростков напали, на месте от ножевого ранения скончался 16-летний юноша, пятерых госпитализировали.

«Они находятся в краевой больнице № 3 в Первомайском. Для помощи им были подготовлены две операционные, в операциях ассистировал главный врач больницы. Они в реанимации в тяжелом состоянии, но в сознании», — рассказали в региональном минздраве.

В министерстве подчеркнули, что для экстренной помощи подросткам перед операциями созвали практически весь персонал медучреждения.

По подозрению в нападении задержали 24-летнего парня, которого объявили в розыск сразу после происшествия.

10 июня региональный СК сообщил об аресте подозреваемого. Ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более человек.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооруженный ножом и металлическим гвоздодером, с целью убийства напал на семерых местных жителей, которым нанес ножевые ранения и другие травмы», — отметили в ведомстве.

Причины такого желания молодого человека, решившего напасть на семерых подростков, не уточняются.

Местные СМИ сообщают, что погибший мальчик — воспитанник футбольного клуба «Чита». Бывший пресс-атташе клуба Александр Ширшов призвал власти региона заняться проблемой полукриминальных движений, существование которых чиновники ранее отрицали.