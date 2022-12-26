Сибиряка задержали за кражу дорогостоящего аппарата из аптеки

За серию краж, в том числе из аптечного пункта, полиция задержала и завела уголовные дела на жителя Красноярска, сообщает ГУ МВД по региону.

О пропаже дорогостоящего аппарата «Алмаг» стоимостью 10 тыс. рублей сообщила в полицию фармацевт одной из аптек.

Сотрудники установили, что в вечернее время в помещение проник неизвестный и увидев, что витрина не закрыта, вытащил аппарат. Другой посетитель заметил незнакомца и попытался его остановить, но тот выбежал из аптеки и скрылся.

Подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался мужчина 1989 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Также полицейские выяснили, что местный житель причастен к еще двум преступлениям. Он похитил телефон и позже видеорегистраторы. Украденное он продал, а денежные средства потратил на свои нужды. Общая сумма ущерба составила более 47 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж», а также по статье 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время расследование дел завершено. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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