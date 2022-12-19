Вооруженный рецидивист в Бийске напал с ножом на девочку, чтобы ограбить ее мать

Бийчанин на парковке у торгового центра схватил девочку за горло и стал требовать с ее матери деньги, сообщает « Бийский рабочий ». Ранее он уже отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Нападение произошло в районе Зеленого Клина. Пьяный мужчина заметил у банкоматов в ТЦ женщину, которая снимала крупную сумму. Рядом стояли дети.

Утверждается, что он пошел за ней на парковку, чтобы ограбить. Когда та подошла к машине, он достал из кармана складной нож. Рядом пробежала дочь женщины. Мужчина схватил ребенка и приставил к ней нож, требуя с матери деньги.

Мать и ребенок начали кричать, это сбило с толку нападавшего. Женщина выхватила девочку из его рук.

Мимо проезжала машина правоохранителей. Полицейские задержали мужчину.

Бийский городской суд приговорил нападавшего к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее водитель с ножом напал на мужчину, но порезал себя и умер.