Вооруженный рецидивист в Бийске напал с ножом на девочку, чтобы ограбить ее мать

Нападение произошло в районе Зеленого Клина. Пьяный мужчина заметил у банкоматов в ТЦ женщину, которая снимала крупную сумму. Рядом стояли дети.
Утверждается, что он пошел за ней на парковку, чтобы ограбить. Когда та подошла к машине, он достал из кармана складной нож. Рядом пробежала дочь женщины. Мужчина схватил ребенка и приставил к ней нож, требуя с матери деньги.
Мать и ребенок начали кричать, это сбило с толку нападавшего. Женщина выхватила девочку из его рук.
Мимо проезжала машина правоохранителей. Полицейские задержали мужчину.
Бийский городской суд приговорил нападавшего к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее водитель с ножом напал на мужчину, но порезал себя и умер.
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