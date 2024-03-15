Сибиряки массово отравились роллами на праздниках: у них нашли сальмонеллез

Известно, что с жалобами на рвоту и сильную температуру в больницу Новосибирска обратились жители, которые ранее ели роллы службы доставки еды «Японори суши».
У всех обратившихся выявлены симптомы сальмонеллеза.
Оказалось, что на предприятии нарушили санитарно-эпидемиологические нормы и требования к безопасности пищевой продукции.
На кухне отсутствовал производственный контроль, не было бактерицидного оборудования. При этом медицинские книжки сотрудников были фальшивыми.
На данный момент расследование продолжается, а заведение приостановило работу.
Ранее сообщалось, что более 60 россиян отравились едой из бургерной.
Самое важное - в нашем Telegram-канале