Сибиряки с ломом кинулись на судебных приставов, пришедших «за долги» забирать ребенка

В Омской области сожителей, «наплевавших» на свои родительские долги, обвинили в нападении на судебных приставов, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года в деревне Лобково. К 40-летней женщине и ее 30-летнему сожителю пришли два судебных пристава вместе с участковым.

«По вступившему в законную силу судебному решению пришли изымать из семьи 9-летнего мальчика, за которым не осуществляла должного ухода мать», — пояснили в ведомстве.

Сожители не обрадовались таким гостям и, размахивая ножами и ломом, начали угрожать убийством.

Однако сопротивление быстро подавили. Ребенка из семьи благополучно изъяли и передали органам опеки.

За «угрозы применения насилия в отношении представителя власти» представителям семейной ячейки грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Алтайском крае суд и приставы прижали к стенке злостного алиментщика — задолжал двоим детям более 1,2 млн рублей.