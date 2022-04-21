Сибиряки сломали знакомому череп пистолетом

Полицейские в Омске получили данные о госпитализации 21-летнего молодого человека, у которого был сломан череп, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В прошедшие выходные он находился на даче у знакомого в компании других молодых людей и девушек. Все собравшиеся употребляли алкогольные напитки, впоследствии между хозяином дачного участка и пострадавшим вспыхнула ссора на почве ревности.

Еще один участник конфликта подошел и ударил молодого омича по голове рукояткой пистолета.

Тот немедленно вызвал такси, чтобы уехать домой. Позже его состояние ухудшилось, он обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушибленные раны головы, пишет Газета.Ru.

Подозреваемых — парней 19 и 20 лет — задержали, в отношении них возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Орудие преступления изъято и отправлено на экспертизу, детали инцидента выясняются.