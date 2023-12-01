Сибиряков унесло на льдине во время рыбалки

Мужчины рыбачили недалеко от села Бурмистрово.
Однако неокрепший лед раскололся и унес рыбаков. На помощь им пришли местные жители и спасатели.
Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что рыбаки неделю дрейфовали на обледеневшем катере на Байкале.
Накануне в Искитимском районе Новосибирской области от берега оторвалась льдина с четырьмя рыбаками, сообщает ГУ МЧС по Новосибисркой области
Мужчины рыбачили недалеко от села Бурмистрово.
Однако неокрепший лед раскололся и унес рыбаков. На помощь им пришли местные жители и спасатели.
Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что рыбаки неделю дрейфовали на обледеневшем катере на Байкале.
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