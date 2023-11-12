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Жизнь

Внимательно наблюдайте за синицами: можно узнать, какой будет зима. И при чем тут охотники и рыбаки

12 ноября на Руси ласково прозвали Синичкиным днем. Православная церковь вспоминает мученицу Зиновию и мученика Зиновия, сестру и брата. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Большая синица.
Большая синица.
Евгений Богинский, "Усынови заказник".

Традиции Синичкина дня

Люди верили, что если синичка прилетела во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Почитали Синичкин день охотники и рыбаки. Они отправлялись на промысел. Охотники должны были обязательно поймать хотя бы одного зайца, иначе охота не задастся на весь год.

Зима

При этом по поведению этих шустрых и любопытных птичек можно узнать, какая будет зима.

  • Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.
  • Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.
  • Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

Важно

Нельзя выгонять залетевшую в дом птицу — а то счастье спугнете.

Кстати, в Изумрудном парке в Барнауле 12 ноября отмечается именно день синицы. Известный орнитолог Алексей Эбель расскажет не только об этих птицах

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