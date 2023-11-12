Внимательно наблюдайте за синицами: можно узнать, какой будет зима. И при чем тут охотники и рыбаки

Традиции Синичкина дня
Люди верили, что если синичка прилетела во двор, то будет счастье и достаток в доме.
Почитали Синичкин день охотники и рыбаки. Они отправлялись на промысел. Охотники должны были обязательно поймать хотя бы одного зайца, иначе охота не задастся на весь год.
Зима
При этом по поведению этих шустрых и любопытных птичек можно узнать, какая будет зима.
- Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.
- Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.
- Услышать рано утром пение птиц – к холодам.
Важно
Нельзя выгонять залетевшую в дом птицу — а то счастье спугнете.
Кстати, в Изумрудном парке в Барнауле 12 ноября отмечается именно день синицы. Известный орнитолог Алексей Эбель расскажет не только об этих птицах