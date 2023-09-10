Спасал лебедя Андрюшу и растил чемпионов. История одного алтайского тренера с широкой душой

10 сентября 1941 года родился Валерий Метелица. Altapress.ru вспоминает, как он основал школу по самбо, вырастил не одного мастера спорта и подарил Барнаулу символ.

Борцы «Спарты» в своей школе. В. А. Метелица в центре, второй справа от него – Владимир Шкалов, будущий 5-кратный чемпион мира по самбо.

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