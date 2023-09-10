10 сентября
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День в истории

Спасал лебедя Андрюшу и растил чемпионов. История одного алтайского тренера с широкой душой

10 сентября 1941 года родился Валерий Метелица. Altapress.ru вспоминает, как он основал школу по самбо, вырастил не одного мастера спорта и подарил Барнаулу символ.

Борцы «Спарты» в своей школе. В. А. Метелица в центре, второй справа от него – Владимир Шкалов, будущий 5-кратный чемпион мира по самбо.
Борцы «Спарты» в своей школе. В. А. Метелица в центре, второй справа от него – Владимир Шкалов, будущий 5-кратный чемпион мира по самбо.
altlib.ru
  • Валерий Метелица родился 10 сентября 1941 года в Полтавской области в Украине, но уже с 1946 года жил на Алтае.
  • Он окончил Алтайский политехнический институт и четыре года проработал инженером-механиком на Моторном заводе.
  • При заводе Метелица открыл спортивную школу “Спарта”. Он возглавил ее на 19 лет — и подготовил более сотни мастеров спорта. Самый знаменитый воспитанник Валерия Метелицы — пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов.
Валерий Метелица.
Валерий Метелица.
altlib.ru
  • Валерия Метелицу назначали главным тренером по самбо Сибирского федерального округа с 2001 по 2005 год, вице-президентом, а также генеральным секретарем Международной федерации самбо стран Азии.
  • Метелица также был многократным чемпионом по самбо в Алтайском крае, призером всероссийских и всесоюзных соревнований, победителем чемпионатов мира среди мастеров.
  • Знаменитый тренер подготовил и выпустил книгу «Самбо, любовь моя…». Там есть глава с припиской: «в надежде, что прочтет Президент России». На чемпионате России по самбо в Санкт-Петербурге Метелица подарил эту книгу Владимиру Путину.
Валерий Метелица чинит лебедя Андрюшу.
Валерий Метелица чинит лебедя Андрюшу.
altlib.ru
  • В 2008 году ко Дню города в Барнауле Владимир Метелица смастерил из дерева лебедя и установил его на мосту на проспекте Ленина. Лебедь не прожил и трех дней — фигурку сожгли, остался только каркас. Метелица восстановил птицу. Но скульптуру вновь уничтожили спустя пять дней. Когда же лебедя пропитали несгораемым раствором — вандалы сломали птице крылья.
  • Многие барнаульцы поддерживали Метелицу: всякий раз как он брался за восстановление лебедя, ему предлагали помощь, краску. Однажды кто-то даже поправил крыло птице раньше, чем это сделал самбист. На трубе оставили надпись: «Не убивайте Андрюшу!».
  • «Андрюшей» скульптуру назвали на семейном совете: в память об отце Валерия Метелицы и его рано ушедшем из жизни брате.
Валерий Метелица создал несколько десятков школ самбо.
Валерий Метелица создал несколько десятков школ самбо.
Анна Зайкова
  • В 2007 году в Барнауле впервые прошла акция «Герой нашего города». Среди 50 номинантов больше всего голосов набрал Валерий Метелица. Он узнал об этом в день своего 66-летия — и за 8 лет до смерти.
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