На алтайском оборонном заводе раскрыли факт взятки

Начальник цеха завода «Сибприбормаш» (часть концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех») обвиняется в получении взятки за подпись актов приемки по строительству.

Сотрудник завода предложил руководителю одной из строительных организаций Бийска передать ему в качестве взятки 100 тыс. рублей за своевременное подписания актов приемки объекта, хотя строительно-монтажные работы в срок были не готовы.

Подписать акты нужно было для того, чтобы освободить фирму от уплаты штрафных неустоек.

Руководитель компании через посредника перевел часть взятки (95 тыс. рублей) на счет начальника цеха.

Свою вину сотрудник завода отрицать не стал и полностью ее признал, отмечают в прокуратуре Алтайского края.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце 2019 года Алтайский краевой суд признал обоснованным обвинительный приговор и меру наказания двух бывших сотрудниц «Сибприбормаша». Они организовали схему хищения денег завода.

Ранее бывшего главного инженера «Модеста» признали виновным в получении взятки и мошенничестве.