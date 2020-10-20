Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На алтайском оборонном заводе раскрыли факт взятки

Начальник цеха завода «Сибприбормаш» (часть концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех») обвиняется в получении взятки за подпись актов приемки по строительству.

«Сибприбормаш» , Бийск.
«Сибприбормаш» , Бийск.
vk.com/biysk_all

Сотрудник завода предложил руководителю одной из строительных организаций Бийска передать ему в качестве взятки 100 тыс. рублей за своевременное подписания актов приемки объекта, хотя строительно-монтажные работы в срок были не готовы.

Подписать акты нужно было для того, чтобы освободить фирму от уплаты штрафных неустоек.

Руководитель компании через посредника перевел часть взятки (95 тыс. рублей) на счет начальника цеха.

Свою вину сотрудник завода отрицать не стал и полностью ее признал, отмечают в прокуратуре Алтайского края.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце 2019 года Алтайский краевой суд признал обоснованным обвинительный приговор и меру наказания двух бывших сотрудниц «Сибприбормаша». Они организовали схему хищения денег завода.

Ранее бывшего главного инженера «Модеста» признали виновным в получении взятки и мошенничестве.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость