Сильнейший пожар охватил ночной клуб в Костроме. Сколько жизней унесла трагедия, при чем здесь петарда и «Хромая лощадь»

Что произошло?
Telegram-канал «112» пишет, что в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошла массовая драка. Один из ее участников запустил петарду в оппонента и скрылся.
При этом ТАСС уточнили в правоохранительных органах, что конфликт не имеет отношения к произошедшему.
«Словесный конфликт между некоторыми посетителями ночного клуба перерос в массовую драку. При этом отношения к пожару данный инцидент не имеет. Несколько участников потасовки пострадали», — передает издание.
Площадь пожара
Пламя распространилось на площади в 3,5 тыс. кв. м. В здании обрушилась кровля. Открытое горение ликвидировали утром.
А сигнализация сработала?
Да. Сигнализация и система оповещения при пожаре сработали, уточняют в МЧС.
Уголовное дело возбудили?
Да. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Сколько человек эвакуировали?
Из клуба «Полигон» эвакуировали порядка 250 человек.
Сколько человек погибли?
Ранее сообщалось о гибели 13 человек. Однако, пишет «Коммерсантъ», число жертв выросло до 15.
При этом четверо пострадавших получили серьезные ожоги — K1News.
Что о трагедии говорит губернатор?
Губернатор Костромской области Сергей Ситников побывал на месте трагедии и выразил соболезнования родственникам погибших.
«Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших. Семьям их глава региона поручил оказать помощь», — сообщили в пресс-службе правительства региона, пишет K1News.
Похожая трагедия
В пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел пожар в ночь на 5 декабря 2009 года. В день ЧП и последующие несколько месяцев скончались 156 человек, еще примерно 100 — получили травмы. Об этом сообщал altapress.ru.