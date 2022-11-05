Сильнейший пожар охватил ночной клуб в Костроме. Сколько жизней унесла трагедия, при чем здесь петарда и «Хромая лощадь»

Сильный пожар произошел в костромском ночном клубе. На какой площади распространилось возгорание, сколько человек погибли, и на какую трагедию это похоже — в материале altapress.ru.

Что произошло?

Telegram-канал «112» пишет, что в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошла массовая драка. Один из ее участников запустил петарду в оппонента и скрылся.

При этом ТАСС уточнили в правоохранительных органах, что конфликт не имеет отношения к произошедшему.

«Словесный конфликт между некоторыми посетителями ночного клуба перерос в массовую драку. При этом отношения к пожару данный инцидент не имеет. Несколько участников потасовки пострадали», — передает издание.

Площадь пожара

Пламя распространилось на площади в 3,5 тыс. кв. м. В здании обрушилась кровля. Открытое горение ликвидировали утром.

А сигнализация сработала?

Да. Сигнализация и система оповещения при пожаре сработали, уточняют в МЧС.

Уголовное дело возбудили?

Да. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Сколько человек эвакуировали?

Из клуба «Полигон» эвакуировали порядка 250 человек.

Сколько человек погибли?

Ранее сообщалось о гибели 13 человек. Однако, пишет «Коммерсантъ», число жертв выросло до 15.

При этом четверо пострадавших получили серьезные ожоги — K1News.

Что о трагедии говорит губернатор?

Губернатор Костромской области Сергей Ситников побывал на месте трагедии и выразил соболезнования родственникам погибших.

«Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших. Семьям их глава региона поручил оказать помощь», — сообщили в пресс-службе правительства региона, пишет K1News.

Похожая трагедия

В пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел пожар в ночь на 5 декабря 2009 года. В день ЧП и последующие несколько месяцев скончались 156 человек, еще примерно 100 — получили травмы. Об этом сообщал altapress.ru.