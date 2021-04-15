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Происшествия

Силовики пришли с вопросами в проблемную барнаульскую поликлинику

В поликлинике № 14 Барнаула работали силовики, эту информацию «Толку» подтвердил главврач медучреждения. Речь идет о подозрениях в экономических преступлениях.

Виктор Томенко в барнаульской поликлинике №14 14 октября 2020 года.
Виктор Томенко в барнаульской поликлинике №14 14 октября 2020 года.
пресс-служба правительства Алтайского края

«В поликлинике действительно работали сотрудники главного управления МВД региона. И действительно речь шла о подозрении в экономических преступлениях. Есть протоколы, где записаны показания свидетелей — сотрудников поликлиники — о том, какие действия привели к сложной ситуации в поликлинике», — прокомментировал главный врач Дмитрий Денисов.

Уголовное дело, по его словам, не возбудили, поэтому подробности в силу этических моментов он комментировать отказался.

Денисов добавил, что руководство минздрава Алтайского края в курсе событий.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы ситуацию в коллективе исправить», — резюмировал главврач.

В целом, судя по словам Дмитрия Денисова, в разгар пандемии команды практически не было, сложилась нездоровая атмосфера и поднялась волна негатива от некоторых сотрудников.

«Когда я вышел (осенью 2020 года Денисов возглавил поликлинику, — прим.ред.), в регистратуре было два работника из 10. Болели ли они или это была некая диверсия — я не знаю, но большинство открыло больничные в один день», — рассказал доктор.

Поликлиника № 14 попала в центр внимания общественности после того, как там якобы «исчезла» очередь из пациентов во время визита губернатора Виктора Томенко.

Денисов говорит, что скрывать очередь в регистратуру — «это очень глупо и недальновидно», и такого не было.

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