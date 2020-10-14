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Здоровье

В поликлинике № 14 Барнаула объяснили, куда перед визитом Томенко «исчезла очередь»

Очередь в барнаульской поликлинике № 14 во время визита главы региона никуда не исчезала, заявил главный врач учреждения Дмитрий Денисов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с журналистами подъехал уже тогда, когда основной поток пациентов получил талоны и «рассосался» по корпусам.

Виктор Томенко в барнаульской поликлинике №14 14 октября 2020 года.
Виктор Томенко в барнаульской поликлинике №14 14 октября 2020 года.
пресс-служба правительства Алтайского края

Когда в поликлинику в десятом часу утра прибыл Томенко, количество пациентов в регистратуре уже было минимальным, пояснил необычную ситуацию главный врач.

«Развернуть, переместить этих пациентов на самом деле невозможно», — заявил он.

Большая очередь была с утра, когда люди получали талоны, а после — пациенты разошлись по корпусам.

Также главврач опроверг то, что талоны на Госуслугах появились непосредственно перед приездом губернатора. По словам Дмитрия Денисова, это произошло еще даже до того, как начали планировать визит главы региона.

Странный факт того, что во время визита губернатора края в проблемную поликлинику № 14 в регистратуре почти не было очереди, возмутил пользователей в соцсетях. Они пишут, что «это было показуха», и искренне недоумевают, зачем Томенко так поступил.

14 октября Виктор Томенко начал объезд барнаульских медучреждений. Кроме 14-ой, он планирует посетить еще несколько поликлиник.

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