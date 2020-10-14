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14 октября 4°C
Жизнь

Появились врачи и пропали очереди. Томенко приехал проверить поликлинику, на которую жаловались барнаульцы

14 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко начал объезд барнаульских медучреждений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В первую очередь он направился в поликлинику № 14, на которую горожане жаловались ранее.

Виктор Томенко в барнаульской поликлинике №14 14 октября 2020 года.
Виктор Томенко в барнаульской поликлинике №14 14 октября 2020 года.
пресс-служба правительства Алтайского края

О том, что глава региона прибудет с визитом, стало известно накануне. В местных Telegram-каналах и соцсетях все происходящее поставили под сомнение и считают, что в поликлинике успели подготовиться.

Например, на Госуслугах вдруг увеличилось количество терапевтов для записи, об этом написала депутат АКЗС Вероника Лапина.

«При записи через госуслуги появились специалисты работающие с пациентами, имеющими симптомы ОРВИ. Это сегодня утром обнаружили барнаульцы», — отметила она у себя в Telegram.

«Такая показуха, завтра опять будет хаос, толку то от таких визитов. Вчера лично на прием попасть не могли, скорая в больницу направила, а в больнице очередь на улице, плохо стало и так не дождались ни помощи, ни приема», — пишут в группе «Инцидент Барнаул». Подобных комментариев под постом десятки.

Судя по фото, представленным пресс-службой губернатора, в учреждении нет катастрофических очередей и столпотворений.

Вот так выглядела поликлиника № 14 на днях:

«Виктор Томенко поручил министру цифрового развития и связи Евгению Зрюмову подключиться к работе по организации колл-центров поликлиник. У всех жителей города должна быть возможность связаться с поликлиникой, заявил губернатор», — передает пресс-центр правительства.

По оценке руководства поликлиники, дистанционные консультации удастся запустить к концу этой недели. В налаживании работы помогают ординаторы и студенты старших курсов АГМУ.

Ранее это учреждение начала проверять прокуратура после того, как из эфира Первого канала стало известно, что жительница Барнаула три дня не могла получить помощь.

В начале октября главный врач поликлиники Дмитрий Додонов уволился по собственному желанию.

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