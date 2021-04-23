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Происшествия

Силовики провели обыски в центре соцобслуживания в Бийске

Сотрудники ФСБ провели обыск и изъяли документы в комплексном центре социального обслуживания населения Бийска, пишет «Бийский рабочий».

Центр социального обслуживания населения Бийска.
Центр социального обслуживания населения Бийска.
Скриншот сюжета Бийского телевидения

Следователи возбудили уголовное дело, уверяет издание. К противоправным деяниям может быть причастна руководитель центра, она занимает эту должность уже 15 лет. Пока обвинение никому не предъявлено.

Дело в том, что сотрудникам центра якобы приходилось отдавать директору выписанные премии.

По словам бывших сотрудников, в центре также были трудоустроены люди, которые исправно получали заработную плату, но на работе они не появлялись.

«Не исключено, что в работе центра Бийска удастся выявить и другие противоправные факты, о которых нам рассказали бывшие сотрудники. И, возможно, что среди фигурантов могут оказаться известные в крае чиновники», — считают бийские журналисты.

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