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Происшествия

Силовики задержали банду, травившую бийчан паленой водкой и сигаретами

Бийские полицейские задержали преступную группу, которую подозревают в торговле контрафактными сигаретами и алкоголем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Контрафактная водка.
Контрафактная водка.
22.мвд.рф

Бийские полицейские и сотрудники ОМОН провели обыск в квартирах и гаражах шести подозреваемых. Там нашли более восьми тысяч блоков контрафактных сигарет различных марок и около трех тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Все это направили на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

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