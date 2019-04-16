Силовики задержали банду, травившую бийчан паленой водкой и сигаретами

Бийские полицейские и сотрудники ОМОН провели обыск в квартирах и гаражах шести подозреваемых. Там нашли более восьми тысяч блоков контрафактных сигарет различных марок и около трех тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Все это направили на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».