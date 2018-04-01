Пятая часть коньяка на российском рынке фальсифицирована

Пятая часть коньяка на российском рынке является фальсификатом. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов.
"Около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта", — сказал Протасов в интервью НТВ. Он уточнил, если продукт произведен из других видов спиртов, то он уже не является коньяком.
В феврале Роскачество начало проверку коньяка, продающегося в российских магазинах. В исследовании участвовало 50 видов коньяков, которые производятся на территории РФ, Грузии, Франции, Армении и Молдавии. Стоимость тестируемых образцов варьировалась от 400 рублей до 10 тыс. рублей за бутылку.
Ранее Роскачество проверяло водку в легальной рознице отечественного рынка. Ни одного образца "паленого" напитка выявлено не было.
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