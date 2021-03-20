Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Силовики задержали группу опытных браконьеров в Алтайском крае

В 7 км от села Солонешное в Алтайском крае силовики по подозрению в незаконной охоте задержали группу людей, пишет МВД Медиа.

Косули.
Косули.
altaipriroda.ru

За незаконный отстрел трех сибирских косуль сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю с бойцами ОМОН Росгвардии задержали четверых человек.

У них изъяли три туши косули, два ружья, патроны, четыре ножа, четыре рации, два фонаря и другое.

У одного из подозреваемых дома в холодильнике нашли мясо дикого животного и забрали его на экспертизу.

Выяснилось, что задержанные мужчины 1987, 1988, 1962 и 1959 года рождения без лицензии на отстрел диких животных с июня 2020 по март 2021 года охотились на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского и Быстроистокского районов.

Всего они незаконно добыли более 20 диких животных. Сумма ущерба составляет, по предварительной информации, почти один миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Ранее в Завьяловском районе двое охотников незаконно отстрелили пять косуль. Полицейские задержали только одного браконьера. Его напарнику удалось скрыться.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость