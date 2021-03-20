Силовики задержали группу опытных браконьеров в Алтайском крае

В 7 км от села Солонешное в Алтайском крае силовики по подозрению в незаконной охоте задержали группу людей, пишет МВД Медиа .

За незаконный отстрел трех сибирских косуль сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю с бойцами ОМОН Росгвардии задержали четверых человек.

У них изъяли три туши косули, два ружья, патроны, четыре ножа, четыре рации, два фонаря и другое.

У одного из подозреваемых дома в холодильнике нашли мясо дикого животного и забрали его на экспертизу.

Выяснилось, что задержанные мужчины 1987, 1988, 1962 и 1959 года рождения без лицензии на отстрел диких животных с июня 2020 по март 2021 года охотились на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского и Быстроистокского районов.

Всего они незаконно добыли более 20 диких животных. Сумма ущерба составляет, по предварительной информации, почти один миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Ранее в Завьяловском районе двое охотников незаконно отстрелили пять косуль. Полицейские задержали только одного браконьера. Его напарнику удалось скрыться.