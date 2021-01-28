Алтайские браконьеры настреляли оленят на полмиллиона рублей и уголовное дело

Мужчины выехали на снегоходе в лес и в 5 км от поселка Добрая Воля отстрелили четырех самцов и одну самку сибирской косули.
Ущерб от такой охоты составил более 500 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Сотрудники полиции задержали 51-летнего мужчину. Его напарник, молодой человек 1984 года рождения, находится в розыске.
Ружье, из которого отстрелили животных, было зарегистрировано, но лицензии на охоту у мужчины не было.
Патроны, снегоход, гильзы, ножи и мясо у него изъяли и возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба».
За это грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее на Алтае любитель мяса устроил охоту на оленей прямо в маральнике.