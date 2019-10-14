Сын топ-менеджера МТС прятался под пледом, покидая изолятор

Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из изолятора, где отбывал 10 суток ареста за гонки с полицейскими на столичных улицах.

При выходе на свободу Ибрагимов накинул на голову плед и отказался отвечать на вопросы журналистов, сообщает Telegram-канал Baza.

Журналисты пытались спросить у Ибрагимова, перевоспитался ли он и как отреагировал на случившееся его отец. Но сын топ-менеджера молча прошел мимо них к автомобилю, пишет .

Ранее сообщалось, что Ибрагимов за рулем BMW отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС. Полицейские преследовали его несколько часов.

В итоге Ибрагимова заблокировали в одном из дворов.

Изъятое

Из машины изъяли пистолет Макарова с шумовыми патронами, нож, бейсбольные биты и дополнительные номерные знаки для авто, пишет mail.ru. Тогда сына топ-менеджера МТС вытащили из BMW с помощью кувалды.

Ибрагимова арестовали на 10 суток, после чего молодому человеку стало плохо и его госпитализировали. Возбуждено также уголовное дело о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

Об отце

Руслан Ибрагимов с июня 2006 года работает в МТС. Он входит в состав правления. С 1 августа 2019 года занимает пост вице-президента ПАО «МТС» по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью.