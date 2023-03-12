12 марта
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Происшествия

Сына депутата Госдумы и хоккеиста «Сочи» подозревают в убийстве в Подмосковье

Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артема задержали по подозрению в убийстве мужчины в Подольске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

По информации Главного следственного управления СК РФ по Московской области, в ресторане в подмосковном Подольске убили 23-летнего мужчину.

По предварительным данным, он находила в компании друзей, с которыми отдыхал Артем Иванюженков. Между мужчинами произошел конфликт и, по словам очевидцев, Артем ударил своего оппонента ножом в живот, сообщает Telegram-канал Mash.

Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента. С ними проводят допросы, устанавливают виновного в убийстве.

Напоминаем, что Артем неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. В 2020 году он на автомобиле BMW X6 насмерть сбил велосипедиста — тоже в Подольске.

Тогда было установлено, что сыну Иванюженкова стало плохо. Его отправили в больницу после смертельной аварии, сообщает РЕН ТВ.

Ранее россиянин зашел в круглосуточный магазин, схватил нож и взял в заложники трех человек.

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