Сына Жириновского задержали на 15 суток за нападение на полицейского

По словам издания, сын Жириновского напал на полицейского. Приговор ему вынес Тверской суд Москвы.

Мужчину арестовали на 15 суток.

Что произошло

Вечером 14 февраля Эйдельштейн ужинал в Москве на Лубянке в грузинском ресторане. Там он учинил скандал и администрация заведения вызвала полицию.

Дебошира забрали в участок, где он разбуянился пуще прежнего и стал оскорблять силовиков. Одно из них он ударил кулаком.

Врачи диагностировали мужчине ушиб ключицы после драки.

Коллеги пострадавшего составили на Эйдельштейна протокол об административном правонарушении.

Ранее экс-главу ЛДПР в Алтайском крае мобилизовали.