30 мая
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Происшествия

Сыновья первого зама Бастрыкина и министра, дочь первого зампрокурора Москвы попали в ДТП на BMW у элитного поселка

Накануне в Подмосковье у элитного поселка Петрово-Дальнее случилось ДТП.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

В салоне "буммера" находились пять человек.

Среди них - сын первого заместителя руководителя СКР Эдуарда Кабурнеева, дочь министра развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, дочь первого зампрокурора Московской области Валерия Войнова, а также дочь и сын крупных бизнесменов, указывает "МК".

Девушек после аварии отправили в больницу.

BMW не вписался в поворот. Автомобиль зацепил ограждение и опрокинулся. Сидевшие в нем сами выбрались из машины.

Подробностей случившегося пока нет.

Ранее сын бывшего алтайского депутата сбил пешехода. Он сбежал с места ДТП, а потом сам позвонил в полицию с признанием. Сын гендиректора компании «Алтай-Форест» и депутата краевого заксобрания в 2004-2021 годах Николая Бушковаа насмерть сбил 45-летнюю женщину на ул. Серебренниковской в Новосибирске.

В момент ДТП, по его словам, он был трезвый, а алкоголь выпил уже после аварии.

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