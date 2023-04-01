1 апреля
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Происшествия

Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Барнауле

ДТП произошло на ул. Малахова, около дома № 95 31 марта в 20:20 вечера, сообщают в Госавтоинспекции Барнаула.

ДТП на пешеходном переходе.
ДТП на пешеходном переходе.
"В Курсе 22"

30-летний водитель «Киа Спортейдж» поворачивал на разрешающий сигнал. Однако для пешеходов тоже горел зеленый — в этот момент дорогу переходили мама с семилетним сыном.

Автомобиль допустил наезд на них. В итоге у женщины ушиб правой голени и коленного сустава. Ребенку диагностировали ушиб правой стопы.

Пострадавшим не понадобилась госпитализация, помощь оказали на месте.

В данный момент полиция ведет проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее 20-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле.

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