Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Барнауле

30-летний водитель «Киа Спортейдж» поворачивал на разрешающий сигнал. Однако для пешеходов тоже горел зеленый — в этот момент дорогу переходили мама с семилетним сыном.
Автомобиль допустил наезд на них. В итоге у женщины ушиб правой голени и коленного сустава. Ребенку диагностировали ушиб правой стопы.
Пострадавшим не понадобилась госпитализация, помощь оказали на месте.
В данный момент полиция ведет проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее 20-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле.