20-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавшая переходила проезжую часть в районе дома № 58 по нерегулируемому пешеходному переходу, когда парень за рулем «Тойоты» нарушил правила проезда через него.
Девушка получила несколько травм. Ей оказали помощь на месте, не госпитализируя.
В полиции ведут проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.
Барнаул 28 марта стал эпицентром ДТП. Ранее иномарка сбила семилетнего ребенка в Барнауле, водитель скрылся с места происшествия.
Примерно в то же время внедорожник опрокинулся на бок и протаранил дом.