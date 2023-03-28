28 марта
﻿
Происшествия

20-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

18-летний водитель «Тойоты Королла» наехал на 20-летнюю девушку-пешехода в 11:10 утра 28 марта на пр. Ленина.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
ГИБДД Барнаула

Пострадавшая переходила проезжую часть в районе дома № 58 по нерегулируемому пешеходному переходу, когда парень за рулем «Тойоты» нарушил правила проезда через него.

Девушка получила несколько травм. Ей оказали помощь на месте, не госпитализируя.

В полиции ведут проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.

Барнаул 28 марта стал эпицентром ДТП. Ранее иномарка сбила семилетнего ребенка в Барнауле, водитель скрылся с места происшествия.

Примерно в то же время внедорожник опрокинулся на бок и протаранил дом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость