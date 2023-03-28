20-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

18-летний водитель «Тойоты Королла» наехал на 20-летнюю девушку-пешехода в 11:10 утра 28 марта на пр. Ленина.

Пострадавшая переходила проезжую часть в районе дома № 58 по нерегулируемому пешеходному переходу, когда парень за рулем «Тойоты» нарушил правила проезда через него.

Девушка получила несколько травм. Ей оказали помощь на месте, не госпитализируя.

В полиции ведут проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.

Барнаул 28 марта стал эпицентром ДТП. Ранее иномарка сбила семилетнего ребенка в Барнауле, водитель скрылся с места происшествия.

Примерно в то же время внедорожник опрокинулся на бок и протаранил дом.