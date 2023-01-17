Сыну российского губернатора грозит по совокупности 75 лет тюрьмы в США

Также перенес рассмотрение запроса США на его экстрадицию, сообщает ТАСС.

Причина — отсутствие материальных и процессуальных гарантий со стороны США. А также то, что мужчина в случае экстрадиции может получить пожизненное наказание — максимальный срок, который ему грозит, по совокупности составляет 75 лет.

Еще одой причиной стало отсутствие должного обоснования обвинения, в соответствии с нормами национального и международного права, указывает Газета.Ru.

Ранее задержанный в Италии сын красноярского губернатора Усса Артем попросил выслать его в РФ. В России в отношении него открыто дело по обвинениям в мошенничестве. Судьи в Милане пока не приняли решения по поводу экстрадиции.

Между тем сын губернатора Красноярского края находится под домашним арестом.

Уссу надели электронный браслет. Он должен носить его, пока суд не завершит рассмотрение вопроса о его экстрадиции в США.

Там ему и еще пяти российским гражданам предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег.

Обмен

Защита сына губернатора Красноярского края считает, что Вашингтон впоследствии может использовать россиянина, чтобы обменять арестованных в РФ граждан США.

Ранее дерзкий «сын губернатора» устроил дебош на борту самолета и подрался с пассажирами. Так называемый сын губернатора Александра Усса требовал особого отношения от бортпроводниц. Вскоре его обман вскрылся. После этого он толкнул стюардессу, которая упала и ударилась головой.