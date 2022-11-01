Съевший студентку и товарища людоед освободился из колонии

Он отбывал наказание в ИК-10 в городе Чусовой. Сначала мужчина убивал и ел животных, позже жертвами Малышева стали люди.
Полиграф показал — он совершил не менее восьми убийств.
Малышев заставил сожительницу привести домой студентку, которую сначала изнасиловали, а потом убили и расчленили.
Из части останков он вместе с сожительницей сделал фарш для пельменей и пирогов, пишет Lenta.ru. Так, он съел друга, которого также убил и расчленил.
Сейчас отсидевший дома. Его прозвище — пермский людоед.
Ранее появился фильм про «ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин.