1 ноября
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Происшествия

Съевший студентку и товарища людоед освободился из колонии

На свободу из российской колонии строгого режима вышел людоед Михаил Малышев, осужденный на 23 года, пишет 59.RU.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Он отбывал наказание в ИК-10 в городе Чусовой. Сначала мужчина убивал и ел животных, позже жертвами Малышева стали люди.

Полиграф показал — он совершил не менее восьми убийств.

Малышев заставил сожительницу привести домой студентку, которую сначала изнасиловали, а потом убили и расчленили.

Из части останков он вместе с сожительницей сделал фарш для пельменей и пирогов, пишет Lenta.ru. Так, он съел друга, которого также убил и расчленил.

Сейчас отсидевший дома. Его прозвище — пермский людоед.

Ранее появился фильм про «ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин.

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