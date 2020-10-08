Больше, чем Чикатило. Появился фильм про «ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин

Журналист Алексей Пивоваров выпустил на YouTube-канале « Редакция » фильм-расследование про бывшего милиционера, серийного убийцу из Ангарска Михаила Попкова.

Напомним, Попков орудовал в Ангарске и его окрестностях в период с 1992 по 2010 год. На его счету больше жертв, чем у известного советского маньяка Андрея Чикатило.

В декабре 2018 года его второй раз приговорили к пожизненному заключению за 59 «новых убийств». А в июле 2020 года он признался еще в двух нападениях.

«Сегодня у нас во всех смыслах потрясающая история про ангарского маньяка. Возможно, вы слышали про этого человека, Михаила Попкова. Он считается самым кровавым серийным убийцей в современной истории России», — говорится в описании к фильму.

Стоит отметить, что в съемках принял участие и сам Попков. Он рассказал о своих чувствах во время первого убийства.

«Там вообще все как-то так спонтанно получилось. Машинально. Просто перебранка какая-то. Конфликт и машинально ударил бутылкой из-под шампанского <…> Почувствовал страх, что я еще мог почувствовать. Страх, что меня искать будут… что придется ответить за это…», — вспомнил маньяк первую женщину-жертву.

Ради расследования журналист Саша Сулим приехала в Ангарск, где не только встретилась с самим Попковым, но и поговорила с людьми, благодаря которым поймали маньяка.

«Восстановив хронологию этого громкого дела, Саша выяснила, что поимка опаснейшего преступника современности произошла не благодаря, а вопреки всей правоохранительной системе», — подчеркнули в «Редакции».

Михаил Попков. «Ангарский маньяк», убивший более 80 женщин. кадр из видео канала «Редакция».

Свои жертвы, как рассказал маньяк, он убивал ножами, лопатами, топорами, отвертками, душил веревками и ремнями.

Первый раз его приговорили к пожизненному заключению в январе 2015 года — 22 убийства и два покушения.

Ранее режиссер Константин Богомолов снял сериал «Хороший человек», рассказывающий историю Попкова.

Напомним, накануне в сети появилось расследование ужасной истории, в центре которой оказался молодой каннибал из Рубцовска Аркадий Зверев.