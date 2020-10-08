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8 октября 2°C
Жизнь

Больше, чем Чикатило. Появился фильм про «ангарского маньяка» Попкова, убившего более 80 женщин

Журналист Алексей Пивоваров выпустил на YouTube-канале «Редакция» фильм-расследование про бывшего милиционера, серийного убийцу из Ангарска Михаила Попкова.

Михаил Попков. "Ангарский маньяк", убивший более 80 женщин.
Михаил Попков. "Ангарский маньяк", убивший более 80 женщин.
кадр из видео канала "Редакция".

Напомним, Попков орудовал в Ангарске и его окрестностях в период с 1992 по 2010 год. На его счету больше жертв, чем у известного советского маньяка Андрея Чикатило.

В декабре 2018 года его второй раз приговорили к пожизненному заключению за 59 «новых убийств». А в июле 2020 года он признался еще в двух нападениях.

«Сегодня у нас во всех смыслах потрясающая история про ангарского маньяка. Возможно, вы слышали про этого человека, Михаила Попкова. Он считается самым кровавым серийным убийцей в современной истории России», — говорится в описании к фильму.

Стоит отметить, что в съемках принял участие и сам Попков. Он рассказал о своих чувствах во время первого убийства.

«Там вообще все как-то так спонтанно получилось. Машинально. Просто перебранка какая-то. Конфликт и машинально ударил бутылкой из-под шампанского <…> Почувствовал страх, что я еще мог почувствовать. Страх, что меня искать будут… что придется ответить за это…», — вспомнил маньяк первую женщину-жертву.

Ради расследования журналист Саша Сулим приехала в Ангарск, где не только встретилась с самим Попковым, но и поговорила с людьми, благодаря которым поймали маньяка.

«Восстановив хронологию этого громкого дела, Саша выяснила, что поимка опаснейшего преступника современности произошла не благодаря, а вопреки всей правоохранительной системе», — подчеркнули в «Редакции».

Михаил Попков. &quot;Ангарский маньяк&quot;, убивший более 80 женщин.
Михаил Попков. «Ангарский маньяк», убивший более 80 женщин.
кадр из видео канала «Редакция».

Свои жертвы, как рассказал маньяк, он убивал ножами, лопатами, топорами, отвертками, душил веревками и ремнями.

Первый раз его приговорили к пожизненному заключению в январе 2015 года — 22 убийства и два покушения.

Ранее режиссер Константин Богомолов снял сериал «Хороший человек», рассказывающий историю Попкова.

Напомним, накануне в сети появилось расследование ужасной истории, в центре которой оказался молодой каннибал из Рубцовска Аркадий Зверев.

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