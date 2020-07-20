Ангарский маньяк-милиционер, убивший более 80 человек, признался еще в двух нападениях

В Иркутскую область этапирован маньяк Михаил Попков в связи с новыми эпизодами преступлений, сообщает региональный СК.

Напомним, Попков орудовал в Ангарске и его окрестностях в период с 1992 по 2010 год. На его счету больше жертв, чем у известного советского маньяка Андрея Чикатило.

Теперь 56-летнему мужчине предъявили новое обвинение. В частности, в совершении в июле 1995 года убийства женщины, которая до настоящего времени числилась пропавшей.

«Попков, отбывающий наказание в особорежимной исправительной колонии для пожизненно осужденных, написал явки с повинной в совершении преступлений в городе Ангарске, в связи с чем этапирован в СИЗО-1 города Иркутска», — рассказали в СК.

На допросе осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы.

Ранее об этих преступлениях Попков не сообщал. По одному из эпизодов ему предъявили обвинение, по второму — проводят следственные действия и оперативные мероприятия.

Тюрьма. Анна Зайкова.

В СК подчеркнули, что «была доказана причастность Михаила Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин».

Свои жертвы, как рассказал маньяк, он убивал ножами, лопатами, топорами, отвертками, душил веревками и ремнями. Его приговорили к пожизненному заключению.

В декабре 2019 года его вновь приговорили к пожизненному заключению еще за 59 убийств.

Режиссер Константин Богомолов снял сериал «Хороший человек», рассказывающий историю Попкова. На YouTube-канале платформы Start опубликован дебютный трейлер.