Рубцовский каннибал Зверев стал героем документального фильма

Напомним, 3 октября 2018 года в поселке Новинка Ленинградской области нашли тело с отрубленными головой и руками. Полиция задержала 22-летнего Зверева и его 12-летнюю подругу, которых приютил погибший 21-летний Александр Попович.

Автора расследования история привлекла тем, что «от этих двоих пострадали и другие люди», но им все сходило с рук. Кстати, если не хватит фильма, то Залюбовин написал на эту тему огромный текст.

«Я не хотел, чтобы это было обычное расследование о жестоком убийстве. У истории есть куда больший диапазон. Так что это не совсем то, что вы привыкли видеть на нашем канале, но я уверен, что будет интересно», — подчеркнул журналист.

Стоит отметить, что Зверева уже нет в живых — в декабре 2018 года его тело нашли в одиночке петербургского СИЗО «Новые Кресты». После этого дело закрыли, а девочку отправили доучиваться в обычную школу.

Историю Зверева рассказали с детства — мать родила в 40 лет от человека, который стал ее первым и единственным мужчиной, в школе мальчика дразнили из-за неопрятного внешнего вида, в вузе был философом, однажды привел домой бездомного и порезал его.

За это нападение студента признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в стационар. После Аркадий сбежал из города со своей первой девушкой и поселился в Санкт-Петербурге.

Она устроилась продавщицей пончиков и уборщицей на полставки. Зверев не хотел работать из принципа <…> По вечерам обсуждали планы на будущее", — рассказал журналист.

Однако планы разрушились — девушка выпала из окна. Зверев рассказал в соцсетях, как «гладил ее голову» и «волосы были в крови». Кстати, уголовное дело по факту случившегося не заводили, но соседи утверждали, что балкон выглядел так, словно его отмывали.

Пончик. Сладости unsplash.com

После Аркадий отправился в Сочи. На пляже, где он работал аниматором, познакомился с той самой 12-летней Лерой, с которой ночевал в доме съеденного молодого человека.

«Мать — проститутка, отец — сутенер: получилась Лерка. К мужскому полу у нее внимание с детства», — пишет журналист со ссылкой на родственницу девочки.

Через неделю после знакомства по Сочи прокатилась серия нападений на молодых людей, при этом все пострадавшие оказались Лериными знакомыми.

В конце сентября 2018 года пара сбежала из курортного города и на попутках добралась до Петербурга.

С погибшим Поповичем познакомились в кафе, там он и предложил поселиться у него на даче. В этом бараке молодого человека убили и «изощренно» съели в ночь на 3 октября.

В фильме показывают мать Зверева. Она вспоминает, как люди на улице желали ей смерти за то, что «монстра родила». В церкви ей посоветовали «нести свой крест до конца».

Также в расследовании рассказали о девушке из Беларуси, которая уже два года пытается доказать, что Аркадий и Лера невиновны.