12-летняя Валерия, спутница уроженца Рубцовска Аркадия З., которого подозревали в убийстве, расчленении трупа и каннибализме в Ленинградской области, около месяца назад пошла в обычную школу в станице Медведовской Краснодарского края. Родители одноклассников потребовали изолировать девочку, которая рассказывала одноклассникам ужасные подробности убийства, пишут « Кубанские новости ».

Девочку из-за возраста не могли привлечь к уголовной ответственности за убийство. Ранее сообщалось, что ее направили в психиатрический стационар в Краснодаре (сама Валерия родом из Сочи). Однако, по данным издания, около месяца назад ее перевели в детский дом станицы Медведовской. И она пошла в местную школу № 2.

Одноклассница девочки рассказала, что Валерия ведет себя тихо, без агрессии. Сначала рассказала о своем прошлом девочке, с которой сидела за одной партой, а потом об этом узнал весь класс.

«Мы сначала не поверили, но потом залезли в интернет и нашли видео и официальную информацию о том, чем „прославилась“ на всю страну Валерия. Конечно, нам стало страшно. Учится она очень плохо, не понимает программу, не делает домашние задания. Недавно мы писали ВПР — у нее по всем предметам плохие оценки. Но дело не в знаниях, а в том, что мы не знаем, чего от нее ожидать», — рассказала одноклассница.

Дети рассказали о Валерии родителям и те забили тревогу. 1 мая они пошли на прием к главе станицы, там же пообщались и с директором школы, которая сказала, что у Валерии в порядке все документы, поэтому она не видит причин отказать ей в обучении в школе.

«Эта девочка на переменках рассказывает детям, какие части тела вкусные, а какие — не очень. Разве это нормально? Есть специализированные центры, где должны учиться такие дети, с ними необходимо работать медикам и психологам. У нас сейчас многие родители боятся отпускать детей в школу», — рассказал один из родителей.

3 мая глава Тимошевского района Андрей Палий сообщил родителям, что с 6 мая Валерию переведут на домашнее обучение, к ней в детский дом будут приходить учителя.

Родители рассказали, что представители школы и детского дома не смогли объяснить, на каком основании Валерия не проходит курс лечения, а находится в обычном детском коллективе.

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Что известно о деле каннибалов

В Санкт-Петербург 22-летний Аркадий З. и 12-летняя девочка приехали с помощью сервиса BlaBlaCar. По словам Аркадия З., они несколько дней пытались снять комнату или остановиться в хостеле, но безуспешно.

30 сентября 2018 года они забрели в кафе KFC на Лиговском проспекте, где и встретили свою будущую жертву — 21-летнего Александра П, который жил один и не работал. Рубцовчанин с подругой попросили пустить их на ночлег.

Аркадий говорит, что Александр якобы потребовал еще денег и домогался девочки. Та, как говорит Аркадий, как будто бы крикнула: «Убей его». Как кромсали тело, подозреваемый помнит плохо, говорит, нашло помутнение. Потом они выпотрошили тело, срезали мясо, пожарили и попробовали.

Тело Александра обнаружили около 9 часов утра 3 октября. У трупа были отрублены голова и руки. Конечности лежали рядом с телом, а вот голову правоохранители обнаружили в печи. На плите стояла сковорода с поджаренным мясом.

Полицию вызвали соседи, которые заметили, как из окна квартиры выбираются взрослый человек и ребёнок.

В конце февраля Аркадий З. умер в больнице после попытки самоубийства.