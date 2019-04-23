Каннибал из Рубцовска умер в больнице, дело может быть закрыто

Подозреваемый в убийстве скончался в больнице от механической асфиксии, рассказали в СУ СКР по Ленинградской области.
Теперь следователи решают вопрос о закрытии дела.
Напомним, уроженца Рубцовска вместе с 12-летней школьницей из Сочи подозревали в убийстве и расчленении мужчины. Девочку судить не будут, ее отправили на лечение в психиатрический стационар в Краснодаре.
Что известно о деле каннибалов
В Санкт-Петербург парочка приехала с помощью сервиса BlaBlaCar. По словам Аркадия З., они гуляли по городу и любовались красотами, а потом несколько дней пытались снять комнату или остановиться в хостеле, но безуспешно.
30 сентября 2018 года они забрели в кафе KFC на Лиговском проспекте, где и встретили свою будущую жертву — Александра П. Новый друг странной парочки жил один и не работал. Тогда рубцовчанин с подругой попросили пустить их на ночлег.
Аркадий говорит, что Александр, якобы, потребовал еще денег и домогался девочки. Та, как говорит Аркадий, как будто бы крикнула: «Убей его». Как кромсали тело, подозреваемый помнит плохо, говорит, нашло помутнение. Потом они выпотрошили тело, срезали мясо, пожарили и попробовали.
Тело 21-летнего Александра П. обнаружили около 9 часов утра 3 октября. У трупа были отрублены голова и руки. Правоохранители зафиксировали рубленые раны с изъятой плотью в районе сердца, грудной клетки и живота.
Рядом с телом лежал топор. Полицию вызвали соседи, которые заметили, как из окна квартиры выбираются взрослый человек и ребёнок.
Конечности лежали рядом с телом, а вот голову правоохранители обнаружили в печи. На плите стояла сковорода с поджаренным мясом.