9 июля
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Происшествия

СК изъял из семьи детей, которые жили в Барнауле в ужасных условиях без света и газа

Следователи проводят проверку по сообщению о несовершеннолетних, которые находились в Барнауле «в социально опасном положении». Детей уже изъяли из семьи, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю

Ребенок, насилие.
Ребенок, насилие.
unsplash.com

Как передает ведомство, сообщение о детях, находящихся в опасности, появилось ранее в социальных сетях. Об этом рассказала жительница Барнаула.

«По словам женщины, родители не злоупотребляют спиртными напитками, однако ведут безответственный образ жизни — не заботятся о здоровье, полноценном питании и гигиене трех несовершеннолетних детей. Кроме того в доме отсутствует свет и газ», — сообщил СК.

Следственные органы проводят проверку, в ходе которой также дадут юридическую оценку действиям органов системы профилактики.

Ранее в Бурлинском районе Алтайского края условно судимая за истязания мать до смерти забила годовалого ребенка.

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