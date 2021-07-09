СК изъял из семьи детей, которые жили в Барнауле в ужасных условиях без света и газа

Следователи проводят проверку по сообщению о несовершеннолетних, которые находились в Барнауле «в социально опасном положении». Детей уже изъяли из семьи, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю

Как передает ведомство, сообщение о детях, находящихся в опасности, появилось ранее в социальных сетях. Об этом рассказала жительница Барнаула.

«По словам женщины, родители не злоупотребляют спиртными напитками, однако ведут безответственный образ жизни — не заботятся о здоровье, полноценном питании и гигиене трех несовершеннолетних детей. Кроме того в доме отсутствует свет и газ», — сообщил СК.

Следственные органы проводят проверку, в ходе которой также дадут юридическую оценку действиям органов системы профилактики.

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