СК: молодой хирург в Новоалтайске умер из-за отравления

Врач хирургического отделения приехал на двухсуточную смену и, отработав сутки, отправился в ординаторскую, чтобы отдохнуть. Как уже сообщалось, на утро коллеги увидели, что хирург мертв и вызвали полицию.
Была версия, что остановка сердца у молодого человека произошла из-за за переработки. У врача остались жена, которая работала в этой же больнице гинекологом, и маленький ребенок.
«Проверка окончена. Принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела, так как нет оснований. Предварительная причина смерти — отравление алкоголем и медикаментами. Сильная степень алкогольного опьянения», — сказали в следкоме.