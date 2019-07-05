СК: молодой хирург в Новоалтайске умер из-за отравления

28-летний врач, которого нашли мертвым в Новоалтайской больнице им. Литвиненко, скончался от отравления спиртом и медикаментами. О результатах проверки рассказали Sibnet.ru в СУ СКР по Алтайскому краю.

Врач хирургического отделения приехал на двухсуточную смену и, отработав сутки, отправился в ординаторскую, чтобы отдохнуть. Как уже сообщалось, на утро коллеги увидели, что хирург мертв и вызвали полицию.

Была версия, что остановка сердца у молодого человека произошла из-за за переработки. У врача остались жена, которая работала в этой же больнице гинекологом, и маленький ребенок.