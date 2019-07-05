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Происшествия

СК: молодой хирург в Новоалтайске умер из-за отравления

28-летний врач, которого нашли мертвым в Новоалтайской больнице им. Литвиненко, скончался от отравления спиртом и медикаментами. О результатах проверки рассказали Sibnet.ru в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Врач хирургического отделения приехал на двухсуточную смену и, отработав сутки, отправился в ординаторскую, чтобы отдохнуть. Как уже сообщалось, на утро коллеги увидели, что хирург мертв и вызвали полицию.

Была версия, что остановка сердца у молодого человека произошла из-за за переработки. У врача остались жена, которая работала в этой же больнице гинекологом, и маленький ребенок.

«Проверка окончена. Принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела, так как нет оснований. Предварительная причина смерти — отравление алкоголем и медикаментами. Сильная степень алкогольного опьянения», — сказали в следкоме.

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