СК нашел доказательства коррупционного происхождения миллиардов экс-полковника Захарченко

Следователи нашли доказательства для вывода о том, что обнаруженные у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко 8 млрд рублей могли быть получены путем совершения коррупционных преступлений, заявил в интервью «Коммерсанту» заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов.

Несмотря на то, что в отношении экс-полковника уже вынесен обвинительный приговор, следствие продолжает работу по выявлению совершенных им преступлений. В частности, устанавливается происхождение найденных в квартире бывшего полковника денег.

«Эти деньги могли быть получены бывшим полковником в результате совершения коррупционных преступлений», — отметил Краснов.

Кроме того, следствие выявляет причастность Захарченко к другим преступлениям. В частности, его подозревают в получении ежемесячных взяток за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний.



Дмитрия Захарченко задержали в 2016 года за взятку на 7 млн рублей от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. На тот момент у сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, а также у его близких были найдены $140 млн, €2,2 млн и 374 млн рублей.

По данным следствия, миллиардные взятки Захарченко получал от крупнейшей подрядной компании РЖД — «1520».

Захарченко был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 117 млн рублей. Его лишили государственных наград и звания «полковник полиции».