Полковнику Захарченко могут вернуть 9 млрд рублей, которые хотели передать государству

Дмитрий Захарченко просит пересмотреть дело об изъятии у него средств и имущества на 9 млрд рублей. Причина — вновь открывшиеся обстоятельства. Оказалось, что в прошлом году эти деньги перестали быть вещественным доказательством. Это значит, что по закону их нужно вернуть тому, у кого их изъяли, пишет Интерфакс.
Адвокат Александр Горбатенко рассказал, что они случайно узнали, что изъятые деньги больше не считаются вещдоками. Защита смогла доказать во время изучения материалов дела, к которым раньше не было допуска. Он обратился в суд с ходатайством, чтобы имущество Захарченко не забирали в доход государства.
При этом деньги по решению суда остаются под арестом до октября. Генпрокуратура пока не комментирует ситуацию.
В чем обвиняют Захарченко?
Захарченко обвиняют в том, что он получал взятки и мешал следствию. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. В настоящее время следственные действия по трем эпизодам его дела завершены — полковник с адвокатами знакомятся с материалами расследования.
1 декабря 2017 года Никулинский суд обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко. Также изъяли золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств — около 9 млрд рублей.
По решению Никулинского суда недвижимость и машины должны передать в столичное управление Росимущества, а деньги — в столичное управление Федерального казначейства. Золотой слиток подлежит передаче в Гохран России.
22 марта Мосгорсуд признал это решение законным.
Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.
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