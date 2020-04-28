СК объявил награду за информацию об убийстве младенца в Сибири

Инцидент произошел в Минусинске. Тело новорожденного мальчика нашли 21 марта 2020 года на берегу протоки реки Енисей.
«Тело ребенка было завернуто в полиэтиленовый пакет, рядом найдены предметы домашнего обихода: коврик, с рисунком в полоску синего, красного, голубого, коричневого, серого цветов, а также полотенце голубого цвета», — рассказали в ведомстве.
Следствие просит о помощи граждан, которым известна какая-либо информация об убийстве или родителях ребенка, а также если кому-либо знакомы вышеуказанные предметы.
Возбуждено уголовное дело по признакам «убийства матерью новорожденного ребенка».
«За значимую для следствия информацию будет выдано денежное вознаграждение», — подчеркнули в СК.
Напомним, в конце 2019 года на мусоросортировочном заводе в Красноярске нашли тело новорожденного ребенка.