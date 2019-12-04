Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 декабря -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Следователи рассказали детали истории с раздетым ребенком в барнаульском подъезде

СК начал доследственную проверку после сообщения жителей барнаульской многоэтажки, которые обнаружили в подъезде раздетого мальчика, сообщили в ведомстве.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Оказалось, что семья проживает в комнате общежития, на воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учете не состоят.

В соцсетях также появились новые детали истории. Тем утром ребенок действительно убежал с кухни в коридор малосемейки, пока мама и бабушка готовили завтрак. Многие факты, о которых говорили соседи ранее, не подтвердились.

«На теле мальчика видимых следов побоев нет. У мальчика есть собака и на руках есть следы игры ребенка с животным. В холодильнике семьи есть продукты. Дети не замкнутые, упитанные, не голодают. В комнате 9 квадратных метров, где проживает семья из 5 человек, действительно плохой ремонт, не убрано. А пауки и тараканы — беда всего дома», — пишут в Barnaul22.

Устанавливать достоверные обстоятельства инцидента будет следственный комитет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость