Следователи рассказали детали истории с раздетым ребенком в барнаульском подъезде

СК начал доследственную проверку после сообщения жителей барнаульской многоэтажки, которые обнаружили в подъезде раздетого мальчика, сообщили в ведомстве.

Оказалось, что семья проживает в комнате общежития, на воспитании родителей находятся трое малолетних детей. Родители и дети на профилактическом учете не состоят.

В соцсетях также появились новые детали истории. Тем утром ребенок действительно убежал с кухни в коридор малосемейки, пока мама и бабушка готовили завтрак. Многие факты, о которых говорили соседи ранее, не подтвердились.

«На теле мальчика видимых следов побоев нет. У мальчика есть собака и на руках есть следы игры ребенка с животным. В холодильнике семьи есть продукты. Дети не замкнутые, упитанные, не голодают. В комнате 9 квадратных метров, где проживает семья из 5 человек, действительно плохой ремонт, не убрано. А пауки и тараканы — беда всего дома», — пишут в Barnaul22.

Устанавливать достоверные обстоятельства инцидента будет следственный комитет.



