СК сообщил, почему в Новосибирске дважды экстренно приземлялся Boeing 747

Западно-Сибирское СУТ СК России проводит проверку после инцидента, произошедшего в аэропорту Новосибирска с грузовым самолётом Boeing 747. Лайнер дважды совершал экстренную посадку в аэропорту — 3 декабря и 4 декабря, сообщает ведомство.

Известно, что 3 декабря около 23:00 из Толмачёво по маршруту «Новосибирск-Чжанчжоу» вылетел грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux. В 23:50 лайнер вернулся в аэропорт, поскольку сработал датчик правой основной стойки шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту, без повреждений. На борту воздушного судна находились четверо членов экипажа, никто из них не пострадал.

На следующий день, 4 декабря в 11:17, самолёт вылетел из аэропорта Новосибирска, но снова вернулся в связи с повторным срабатыванием датчика, сигнализирующего о неуборке правой основной стойки шасси. В 12:09 самолет благополучно приземлился в аэропорту.

По данному факту проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте происшествия работает следственная группа.

Напомним, 13 ноября грузовой Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Толмачево.