СК возбудил уголовное дело после исчезновения двух девочек на Алтае

Следственные органы в Республике Алтай возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) после исчезновения двух 16-летних подростков.

14 мая пропали воспитанницы горно-алтайской школы-интерната имени Г.К. Жукова Виктория Курышина и Анастасия Шабунина.

Они были на учебе, откуда около 12:00 после физкультуры ушли в неизвестном направлении и до настоящего времени их местонахождение не известно.

«В школу-интернат подростки не вернулись, в связи с чем представители учреждения вечером того же дня обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетних. Организованные поиски несовершеннолетних результатов не принесли», — сообщают в СУ СКР по Республике Алтай.

Поиски продолжаются. Следователи проверяют также условия жизни, воспитания и обучения девочек.

Всем, кто располагает сведениями о судьбе подростков, обстоятельствах их исчезновения либо о местонахождении просьба незамедлительно сообщить по телефону 8−913−999−9072 (дежурному по следственному управлению) или 8 913−999−92−16 (дежурному следователю городского следственного отдела); либо в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 02 или 8 (388−22) 92500 в ОМВД России по Горно-Алтайску.