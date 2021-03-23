СК возобновил расследование громких убийств вице-мэров в Сибири в начале 2000-х

Следственный комитет возобновил расследование двух уголовных дел 20-летней давности — об убийствах вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных в 2001 и 2004 годах, пишет « Тайга.инфо ».

Как сообщает издание, дела возобновлены по требованию Генпрокуратуры, и свидетелей уже вызывают на допросы.

Игорь Белякова убили в 2001 году — его застрелили в «Волге» по дороге на работу. Спустя несколько лет полицейские задержали киллера, и в 2006 году его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Заказчика так и не нашли.

Как вице-мэр Игорь Беляков занимался наведением финансового порядка на Гусинобродском рынке в Новосибирске: выполнял поручение главы города по увеличению доходов казны от арендаторов. Также Беляков курировал рынок наружной рекламы, и другие проекты. Тем не менее, как пишет НГС, причиной его убийства общественность считала передел собственности на «Гусинке».

Подозрения укрепились после того, как сменивший Белякова вице-мэр, Валерий Марьясов, был убит вскоре после назначения. Марьясов также реформировал Гусинобродский рынок. Его застрелили в марте 2004 года в подъезде собственного дома, ни заказчика, ни исполнителя не нашли.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае возобновили расследование дела о давнем громком убийстве директора мясокомбината.