Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

СК возобновил расследование громких убийств вице-мэров в Сибири в начале 2000-х

Следственный комитет возобновил расследование двух уголовных дел 20-летней давности — об убийствах вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных в 2001 и 2004 годах, пишет «Тайга.инфо».

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

Как сообщает издание, дела возобновлены по требованию Генпрокуратуры, и свидетелей уже вызывают на допросы.

Игорь Белякова убили в 2001 году — его застрелили в «Волге» по дороге на работу. Спустя несколько лет полицейские задержали киллера, и в 2006 году его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Заказчика так и не нашли.

Как вице-мэр Игорь Беляков занимался наведением финансового порядка на Гусинобродском рынке в Новосибирске: выполнял поручение главы города по увеличению доходов казны от арендаторов. Также Беляков курировал рынок наружной рекламы, и другие проекты. Тем не менее, как пишет НГС, причиной его убийства общественность считала передел собственности на «Гусинке».

Подозрения укрепились после того, как сменивший Белякова вице-мэр, Валерий Марьясов, был убит вскоре после назначения. Марьясов также реформировал Гусинобродский рынок. Его застрелили в марте 2004 года в подъезде собственного дома, ни заказчика, ни исполнителя не нашли.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае возобновили расследование дела о давнем громком убийстве директора мясокомбината.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость