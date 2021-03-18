В Алтайском крае возобновили расследование дела о давнем громком убийстве директора мясокомбината

Алтайские следователи возобновили расследование уголовного дела об убийстве директора славгородского мясокомбината Генриха Кайзера в 1997 году. Эту информацию подтвердили в краевом следственном управлении СК России. Убийство этого известного и уважаемого в тех краях человека много обсуждали в тот период.

Убит после собрания акционеров

Генрих Кайзер (а работники называли его Андреем Андреевичем) был гендиректором «Славгородского мясокомбината».

В советское время это было крупное предприятие, отгружавшее по 100 вагонов мяса и мясопродуктов в месяц и поставлявшее продукцию от Урала до Сахалина.

В 1990-х годах положение комбината ухудшилось — впрочем, как и всей экономики, страдавшей от неплатежей и галопирующей инфляции. Но, тем не менее, он держался на плаву, акционировался — и интерес к скупке его акций был немалый.

Славгород.

18 апреля 1997 года (по другим данным — 19 апреля) на комбинате прошло общее собрание акционеров — Генриха Кайзера на нем вновь избрали директором.

В тот же день, когда Кайзер уже был дома, поздно вечером (скорее даже ночью) он зашел на кухню за чайником, зажег свет — и был убит выстрелом через окно из пистолета «ТТ». Произошло это, по разным сведениям, между 23 и 24 часами.

Разговоры о расследовании

Местная милиция занялась поиском преступников, сообщала «Алтайская правда» в апреле 1997 года. Но, однако, убийца так и не был найден.

Полиция Славгорода. 22.мвд.рф

Семь лет спустя публицист Александр Росляков вернулся к теме, опубликовав в блоге газеты «Завтра» размышление — кому же было выгодно убийство уважаемого человека.

Он утверждал, ссылаясь на информацию родственников, что Кайзер сопротивлялся захвату комбината фирмой «Траст» (она существует и сегодня), которая к тому времени контролировала большой объем бизнеса на той территории.

Сопротивлялся — так как полагал: приход фирмы на комбинат его погубит.

«Эта маленькая пуля произвела в Славгороде большое потрясение. Прежде всего потому, что все, за исключением милиции и прокуратуры, знали наверняка, кому было нужно убийство Кайзера», — писал Росляков (в газете «Завтра» он использовал псевдоним, в дальнейшем этот же пассаж вошел в его книгу «Роман с урной. Расстрельные статьи»).

И вот 23 года спустя об этой старой и почти забытой трагической истории снова заговорили.

Славгород

Неофициальная информация

В Славгороде altapress.ru рассказали, что следователи вышли на это старое дело будто бы в ходе расследования недавнего убийства местного жителя Сергея Жабина.

Убитый в январе этого года мужчина сам в свое время занимался бизнесом и, кроме этого, приходился родным братом славгородскому депутату и действующему бизнесмену Юрию Жабину, собственнику санатория «Химик» в Яровом (altapress.ru писал о нем в начале года).

Некоторые подробности дела об этом убийстве сообщал в январе 2021 года и краевой следком.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

«По данным следствия, вечером 7 января 2021 года обвиняемая, находясь в гостях у знакомого в одном из административных знаний в Славгороде, распивали спиртные напитки. Женщина, взяв в руки пистолет, принадлежащий потерпевшему, допустила самопроизвольный выстрел, в результате которого 58-летний мужчина скончался на месте происшествия», — рассказала тогда Елена Коновалова, помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

И вот местные жители рассказали altapress.ru, будто бы в ходе следственных мероприятий по делу Сергея Жабина обнаружен пистолет, из которого, как вскоре выяснилось, и убили 23 года назад Генриха Кайзера.

А человек, у которого нашли оружие, якобы указал на его собственника, проживающего в Славгороде. Но эта информация неофициальная и более того — пока не подтвержденная.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Официальная информация

Надо сказать, что в следственном комитете, где редко выдают подробности по ходу расследования, эту информацию прокомментировали очень аккуратно.

Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, подтвердила: уголовное дело, связанное с убийством Кайзера, возобновлено. Но будет ли результат, пока сказать трудно.

Выйти на след преступника следователям пока не удалось, никто не задержан, убийство не раскрыто, хотя и есть зацепки.

Напомним, 13 марта алтайские следователи рассказали, что дело об убийстве, совершенном в 1993 году тогдашним студентом Алтайского института культуры, вскоре будут передано в суд.

Парень жестоко убил 61-летнюю женщину-строжа и много лет скрывался, но в декабре 2020 года его все-таки нашли.