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Происшествия

30 ударов ножом и молотком. СК задержал подозреваемого в жестоком убийстве женщины в АГИК спустя 27 лет

В Барнауле перед судом предстанет бывший студент Алтайского государственного института культуры. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве 61-летней женщины в 1993 году, передает СУ СКР по Алтайскому краю.

Кровавые следы. Насилие.
Кровавые следы. Насилие.
СС0

По данным следствия, в июне 1993 года сторож Алтайского государственного института культуры заметила в учебном корпусе студента, который был пьян. На ее требование покинуть здание, парень достал нож и молоток, и нанес женщине не менее 30 ударов. От полученных травм 61-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщает Следком, в ходе расследования обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Его нашли только в декабре 2020 года в Новосибирске.

Обвиняемый свою вину не признал, однако следствие собрало достаточно доказательств, подкрепленных судебными экспертизами и показаниями свидетелей. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ст. 102 УК РСФСР — «умышленном убийстве лица в связи с выполнением им своего служебного долга».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК рассказал, как поймали барнаульского душителя, убившего двух девушек в 1993 году.

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