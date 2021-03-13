30 ударов ножом и молотком. СК задержал подозреваемого в жестоком убийстве женщины в АГИК спустя 27 лет

В Барнауле перед судом предстанет бывший студент Алтайского государственного института культуры. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве 61-летней женщины в 1993 году, передает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в июне 1993 года сторож Алтайского государственного института культуры заметила в учебном корпусе студента, который был пьян. На ее требование покинуть здание, парень достал нож и молоток, и нанес женщине не менее 30 ударов. От полученных травм 61-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщает Следком, в ходе расследования обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Его нашли только в декабре 2020 года в Новосибирске.

Обвиняемый свою вину не признал, однако следствие собрало достаточно доказательств, подкрепленных судебными экспертизами и показаниями свидетелей. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ст. 102 УК РСФСР — «умышленном убийстве лица в связи с выполнением им своего служебного долга».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК рассказал, как поймали барнаульского душителя, убившего двух девушек в 1993 году.