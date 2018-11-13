СК возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова

Следком возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года. Об этом сообщается на сайте петербургского главка СК.

Сообщается, что до этого потерпевшей по уголовному делу проходила мать Талькова. Однако она умерла и сейчас следствие признало потерпевшей Татьяну Талькову, вдову певца.

После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику представят для ознакомления материалы уголовного дела.

Певца убили из пистолета 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману, который был концертным директором певца. Подозреваемый находится в розыске больше 20 лет.

Как сообщали в петербургском главке СК, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, следствие пыталось добиться выдачи Шляфмана, но безуспешно.

В марте 1993 года производство по уголовному делу приостановили из-за того, что обвиняемый «скрылся от следствия или суда, его местопребывание не установлено», отмечает РИА Новости.