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13 ноября
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СК возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова

Следком возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года. Об этом сообщается на сайте петербургского главка СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Сообщается, что до этого потерпевшей по уголовному делу проходила мать Талькова. Однако она умерла и сейчас следствие признало потерпевшей Татьяну Талькову, вдову певца.

После допроса в качестве потерпевшей ей и защитнику представят для ознакомления материалы уголовного дела.

Певца убили из пистолета 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» во время концерта. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману, который был концертным директором певца. Подозреваемый находится в розыске больше 20 лет.

Как сообщали в петербургском главке СК, несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, следствие пыталось добиться выдачи Шляфмана, но безуспешно.

В марте 1993 года производство по уголовному делу приостановили из-за того, что обвиняемый «скрылся от следствия или суда, его местопребывание не установлено», отмечает РИА Новости.

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